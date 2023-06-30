«Одноклассники» запустили темную тему для десктопа

Социальная сеть «Одноклассники» представила одну из самых ожидаемых функций для пользователей, которые предпочитают заходить в «Одноклассники» с компьютера. Таким образом соцсеть повышает удобство использования «Одноклассников» при низкой освещенности, делает взаимодействие с платформой более комфортным, а также улучшает визуальную доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях «Одноклассников» на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.

«Одноклассники» запустили темную тему для десктопа

В «Одноклассниках» доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.