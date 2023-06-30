Территория 4G расширена в дачном массиве под Владивостоком

Жители и дачники поселка Соловей-Ключ под Владивостоком теперь могут постоянно оставаться на связи и комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами. «Мегафон» запустил дополнительное телеком-оборудование стандарта LTE в одном из самых динамично растущих дачных массивов региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор построил базовую станцию, что позволило расширить территорию покрытия и увеличить скорость передачи данных для нескольких тысяч дачников. Поселок расширяется за счет коттеджного строительства, а благодаря модернизации сеть 4G появилась и в зоне активной новой жилой застройки.

В Соловей-Ключе находится несколько десятков садовых товариществ. Из-за близости к Владивостоку и мягкого климата горожане выбирают поселок для постоянного проживания. Однако многие начинают больше времени проводить за городом именно в летнее время - количество абонентов в это время года здесь увеличивается в несколько раз, а нагрузка на сеть вырастает.

В дачный сезон ежемесячно абоненты оператора в Соловей-Ключе прокачивают через свои устройства около 6000 ГБ данных, за разговорами по мобильному телефону проводят почти 1500 часов. Пик пользовательской активности обычно приходится на выходные дни.

«Мы продолжаем развивать связь в «дачном поясе» Владивостока. К летнему сезону запустили новую базовую станцию, которая обеспечивает скоростным интернетом и голосовой связью VoLTE наших абонентов. Стабильный доступ в сеть обеспечивает возможность смотреть фильмы, пользоваться цифровыми государственными сервисами, удаленно работать и учиться, а также использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.