Деловая соцсеть TenChat добавила «Бизнес.Тиндер» и раздел «Карьера» в веб-версию сайта

Российская деловая соцсеть TenChat анонсировал большое обновление веб-версии. Теперь для личных профилей пользователей доступна вкладка «Карьера», где можно подробно по типу резюме описать свой опыт работы. Слева в меню для поиска нужных деловых связей появился раздел «Люди», внутри него есть «Бизнес.тиндер» и подборки рекомендаций пользователей по схожим целям, интересам, образованию и опыту. Кроме этого, по аналогии с мобильной версией авторы могут выбрать размещение записей в профиле плиткой, ранее посты отображались только лентой. Это более комфортный и понятный формат для тех, кто создает визуальный контент. А еще в новой версии интересные записи не потеряются: добавилась функция сохранения публикаций в подборки. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Также в мобильной версии значительно улучшился алгоритм поиска и появились новые параметры: по цели знакомства, статусу занятости, учебному заведению или специальности. Найти нужных людей теперь можно и по ключевым словам из описания биографии профиля. Кроме того, достаточно ввести в строку поиска должность или место работы, чтобы увидеть всех профессионалов, у которых искомый запрос есть в графе «о себе». Это поможет пользователям и экспертам более точно подбирать релевантные деловые контакты, а hr специалистам искать потенциальных кандидатов по компетенциям, которые могут на первый взгляд быть неочевидными для соискателя, но важными для работодателя.

В мессенджере добавилась возможность закреплять сообщения и ставить на них реакции.

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TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За эффективное расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы – платформа TenHunter. Сейчас площадкой пользуются более 2,5 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет – предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в реестр российского программного обеспечения.