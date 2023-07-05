Армань в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет в поселке

Мобильный интернет 4G на скорости до 30 Мбит/с стал доступен почти 820 жителям поселка Армань Ольского района Магаданской области и работникам трех крупных предприятий. Ранее они могли пользоваться только голосовыми вызовами и передачей данных в 3G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Поселок городского типа расположен в 50 км западнее Магадана, в устье одноименной реки Армань.

«Мегафон» обеспечил сетью четвертого поколения жителей Армани и сотрудников промышленных предприятий, работающих на территории поселка. Благодаря этому они смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, комфортно общаться, подключаться к необходимым онлайн-сервисам, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката.

«Мы модернизируем инфраструктуру на территории области, чтобы обеспечить все больше жителей Магадана современными телеком-сервисами. Новые скорости мобильного интернета в Армани помогут сделать более комфортной жизнь на селе, а также дадут стимул для развития местного бизнеса. Предприятиям станут доступны цифровые сервисы, в том числе для повышения безопасности и эффективности производства», – отметил директор «Мегафона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.