«Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на «Московском море»

«Мегафон» построил новые объекты инфраструктуры в «дачном поясе» Конаковского района, расположенного недалеко от федеральной трассы М-11 «Нева» и Ленинградского шоссе. В результате проведенных работ высокоскоростной интернет стал доступен жителям и любителям загородного отдыха в населенных пунктах Лазурное, Тешилово, Мокшино, Безбородово, а также в дачном поселке «Московское море». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новая инфраструктура связи работает в среднечастотном диапазоне, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Часть объектов связи, установленных в районе «Московского моря», направлена на акваторию Иваньковского водохранилища, обеспечивая стабильное покрытие даже на воде. Теперь несколько тысяч жителей и гостей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на LTE‑скоростях до 40 Мбит/с.

«Высокие скорости интернета в условиях пиковой сезонной миграции впервые стали доступны в дачном районе, расположенном в 45 минутах езды от ЦКАДа. По данным аналитиков компании, в связи с началом летнего сезона отпусков и каникул, объем мобильного трафика несколько перераспределяется: снижается в среднем на 10% в крупных городах и увеличивается в загородной местности. Чтобы обеспечить тверичам и путешественникам бесперебойную работу цифровых сервисов на комфортной скорости мы анализируем потребности абонентов, устанавливаем новое оборудование и расширяем возможности сети», – сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

По данным «Мегафона», за последний год мобильный трафик путешественников в Конаковском районе увеличился на 40%. Наибольшей популярностью загородный отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 65% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают отдохнуть и полюбоваться красотами Иваньковского водохранилища, Санкт‑Петербург и Великий Новгород.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.