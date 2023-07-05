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«Самокат» запустил веб-приложение

Теперь пользователи могут заказывать продукты, товары для дома и все нужное для комфортного быта с доставкой от 15 минут через браузерную версию. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

На сайте, как и в приложении, легко найти нужные продукты и товары. В веб-версии удобнее покупать впрок и знакомиться с «Самокатом» впервые — пользователи могут изучить ассортимент и разобраться, как устроен онлайн-ритейлер. Оно также подойдет корпоративным клиентам, которые собирают большую корзину, и тем, кому нужно освободить память телефона.

Кроме этого, в браузерной версии удобнее тестировать и внедрять функционал. Поэтому команда «Самоката» сможет чаще экспериментировать с новыми возможностями для покупателей и улучшать удобство использования — как в приложении, так и на сайте. Со временем функции сайта будут расширяться — например, покупатели смогут использовать промокоды и баллы «Сберспасибо». В веб-версии также появятся полезные сторис, подборки и раздел с акциями.

«Мы запустили веб-приложение, чтобы пользователи могли совершать покупки в комфортном для каждого режиме. Некоторым покупателям удобнее делать заказы в браузере и на большом экране. «Самокат» стремится брать рутину на себя и освобождать время для важного. С веб-версией «Самокат» сможет подарить свободное время большему количеству пользователей», — сказал Сергей Землянский, директор по продукту и технологиям онлайн-ритейлера «Самокат».

***

«Самокат» — онлайн-ритейлер. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 103 городах России. В каждом районе есть свой даркстор. В линейке «Самоката» — 2500 SKU, включая 1 000 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства и бытовую химию.

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