Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в крупнейшие ИТ-компании мира.

В данный момент чат-бот AI HR Interview предлагает тренировку в прохождении собеседований на позиции Product manager, Project manager, Product designer, IT developer и Data-аналитик в 10 компаний, среди которых Google, «Яндекс», Adobe, Microsotf, IBM, Amazon, Pfizer, Netflix, Apple, Intel. Помимо этого бот позволяет выбрать цель прохождения интервью: например, «узнать, получу ли я оффер от топ-компаний в этом симуляторе», «улучшить разговорный бизнес-английский», «стать увереннее в прохождении интервью».

Особенностью данного чат-бота является распознавание английской речи с учетом российского акцента и ошибками. По словам основателя компании Георгия Соловьева, на данный момент это лучшее решение в плане расшифровки и адаптации речевого модуля.

«Существующие на рынке разговорные модели рассчитаны на людей, уже в достаточной мере освоивших английский язык. Они могут распознавать только правильную речь. Поэтому было важно создать программу, позволяющую русскоязычным ученикам тренироваться. В результате получилась не “надстройка” для ChatGPT, а полноценная ASR (Automatic Speech Recognition), которая обучена до высокого уровня понимания речи. И продолжает учиться, снижая ошибочное распознавание речи, а как следствие улучшает качество работы», — сказал Георгий Соловьев, основатель онлайн-школы Skyeng.

По мнению Соловьева, в жестких навыках российские специалисты часто сильно опережают своих иностранных конкурентов, но отстают в навыке самопрезентации и других софт-скиллах. При этом прохождение интервью — важный и отдельно тренируемый навык. Чат-бот призван научить проходить собеседования, чтобы увеличить шансы российских специалистов наряду с их более подкованными коллегами.

«Разговорный английский исторически является слабым местом нашего образования. Для многих студентов практика разговорной речи является дискомфортной ситуацией. Боязнь ошибиться, быть неправильно понятым мешают оттачивать это умение. В то же время на это накладывается временной барьер: найти время на репетитора при высокой рабочей загрузке становится сложно. Наш чат-бот призван решить эту проблему», – отметил Георгий Соловьев.

Другой функцией, анонсированной в этом боте является разговорный симулятор - AI Tutor. В нем пользователю предлагается выбрать одну из 187 тем на которую он готов поговорить. В рамках общения задается определенная речевая ситуация, например, заселение в гостиницу, и пользователь оттачивает, таким образом, разговорный английский. По итогу бот дает оценку, насколько пользователь справился с ситуацией, а также анализирует уровень используемой лексики и грамматики, указывает на ошибки и неточности, как настоящий учитель, а также выдает предполагаемый уровень владения английским языком.

Чат-бот был запущен 28 июня 2023 г. В данный момент доступ к нему является бесплатным. Уже сейчас программой воспользовались 620 человек. По данным внутренней статистики уже с пятого прохождения пользователи демонстрируют результат выше, чем в первый раз.