В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки

«Яндекс доставка» запустила услугу примерки и частичного выкупа заказов, оформленных до ПВЗ. Новый сервис уже доступен в 10 тыс. брендированных ПВЗ «Яндекс маркета» более чем в 1 тыс. городов и малых населенных пунктов России. ПВЗ «Яндекс маркета» оборудованы примерочными, и если часть заказа не подошла, покупатель сможет сразу же оформить возврат. Это работает как для предоплаченных заказов, так и для заказов с оплатой при покупке.

По данным «Яндекс доставки», более половины междугородних и внутригородских заказов с доставкой на следующий день получатели забирают из ПВЗ. Возможность примерки и частичного выкупа сделает этот типа доставки более привлекательным.

Новая услуга будет особенно полезна продавцам и локальным брендам фешн-сегмента. Теперь модные ритейлеры смогут расширить географию продаж с помощью «Яндекс доставки» и найти новых покупателей в других регионах. Возможность заказать несколько вещей на выбор повышает вероятность покупки и лояльность покупателя. По данным «Яндекс маркета», услуга примерки помогает увеличить конверсию у продавца до 4 раз.

«Яндекс доставка» помогает доставлять заказы 50 тыс. компаний, среди которых федеральные сети «Детский мир», «Спортмастер», «Золотое яблоко», re:Store, DNS, а также сотням тысяч предпринимателей.