Москвичи более 300 тыс. раз вызвали мастеров на дом через портал mos.ru

Москвичи отправили более 300 тыс. заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» на mos.ru. Более 141 тыс. из них поступило с начала 2023 г. Для решения бытовых вопросов горожане все чаще выбирают именно цифровой формат: в сравнении с первым полугодием 2022 г. число таких заявок в ЕДЦ выросло почти в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сервис “Вызов мастера” на портале mos.ru — один из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ. Он позволяет москвичам в привычном и удобном цифровом формате обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку в случае неполадок в доме или квартире. Жители все чаще предпочитают обращаться в ЕДЦ именно онлайн: если за первые полгода 2022 г. они оставили 35,9 тыс. заявок, то в 2023 г. за аналогичный период число обращений уже превысило 141 тыс.», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

Через mos.ru горожане сообщают о проблемах с освещением в подъезде, неработающем лифте и засорах в мусоропроводе. Среди других вопросов — водоснабжение, ремонт сантехники, домофона или входной двери. В 2022 г. добавились новые темы для обращений. В частности, можно оставить онлайн-заявку о неисправности системы вентиляции в подъезде, ненадлежащем состоянии мусорных контейнеров, необходимости ремонта информационных табличек.

Чтобы это сделать, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Пользователю необходимо авторизоваться, открыть в каталоге услуг раздел «Жилье, недвижимость, земля», выбрать подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья» и сервис «Вызов мастера (подача заявки в единый диспетчерский центр)». В заявке нужно указать адрес дома и причину обращения — ее можно выбрать из перечня или справочника. Справочник разделен на темы: благоустройство, вентиляция, водосчетчики, дезинсекция, домофоны, кровля, лифты, отопление, сантехника, уборка, уличное освещение, фасадные работы, электрика и др.

В заявке пользователь указывает имя и контактный телефон, если его нет в личном кабинете, а также номер подъезда, код домофона, этаж и квартиру. В комментарии можно добавить дополнительную информацию и прикрепить фотографии. Каждой заявке присваивают индивидуальный номер, статус ее выполнения будет виден в личном кабинете. По статистике, около 80% всех заявок выполняется в день обращения.

Сервисом могут пользоваться жители домов, управляющие компании которых подключены к единому диспетчерскому центру. Если подача заявки по указанному адресу недоступна, сервис порекомендует обратиться в организацию напрямую и покажет ее контакты.

Сервис «Вызов мастера» работает на mos.ru с апреля 2021 г.