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Началась вторая волна записи в первый класс через «Госуслуги»

С 6 июля по 5 сентября 2023 г. на «Госуслугах» снова принимаются заявления в первый класс — теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы. Записаться можно, пока в школе есть свободные места. Сервис по записи через «Госуслуги» работает в 82 регионах.

Каждый регион и школа сами устанавливают время начала приёма заявлений: одни стартовали сегодня в полночь, другие — утром, несколько школ откроют запись только после 8 вечера. Срок начала онлайн-приёма можно уточнить в выбранной школе.

После подачи дождитесь решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на «Госуслугах».

Как ещё можно подать документы в первый класс: на региональном портале «Госуслуг»; отправить «Почтой России»; лично при посещении школы.

Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей.

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