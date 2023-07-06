Новые возможности «Календаря» в «Почте Mail.ru»

Пользователям приложения «Почта Mail.ru» стал доступен виджет «Календаря» для удобного просмотра расписания и быстрого создания событий. Функциональность работает на Android и iOS. Виджет позволит оперативно следить за предстоящими событиями в календаре пользователя, создавать новые и присоединяться к звонкам в одно нажатие. Для того, чтобы его установить, необходимо обновить приложение «Почты Mail.ru» до последней версии, зажать пальцем экран, выбрать из доступных для «Почты» вариантов виджет для ближайших планов и добавить его на экран устройства. Об этом CNews сообщили представители VK.

Также появилась возможность просматривать все приглашения на встречи и принимать решение о их посещении прямо во входящем письме. Перейдя одним кликом в «Календарь», пользователь увидит актуальное приглашение, ознакомится с деталями и сможет отправить ответ. «Почта Mail.ru» покажет кнопки ответа в письме, в том числе если это приглашение календаря стороннего сервиса.

Пользователи смогут проверять свои планы в «Календаре» через приложение «Почты Mail.ru» на Android и iOS в режиме офлайн. В самолете или на природе расписание встреч, информация о доставке или другое событие — будут доступны без ограничений.

«Сервисы Mail.ru стремятся предоставить удобные и интуитивно понятные инструменты, которые помогут организовать время и повысить продуктивность пользователя. Внедрение виджетов для «Календаря» в приложение «Почты Mail.ru» – это лишь один из шагов на этом пути», – сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru.