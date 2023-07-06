Онлайн-курс по привлечению инвестиций в стартапы запустили в Москве

Московский инновационный кластер (МИК) запустил бесплатный курс «Инвестиционная упаковка» для основателей стартапов. Он ориентирован на столичных предпринимателей, которые хотели бы привлечь финансирование, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Новая программа поможет инноваторам проанализировать рынок и правильно презентовать свои конкурентные преимущества. Принять участие в ней могут как физические, так и юридические лица. Главное условие — наличие готового к продажам продукта», — сказала Наталья Сергунина.

С 2020 г. на платформе i.moscow работал бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка» для подготовки презентации и привлечения финансирования. Отбор стартапов проводился на конкурсной основе. Благодаря сервису предпринимателям удалось получить больше 200 млн руб. В 2023 г. его трансформировали в бесплатную образовательную программу, доступную всем желающим.

Заявки принимаются на платформе i.moscow. Курс состоит из двух блоков. Первый — теоретический — доступен всем зарегистрировавшимся. В него входит десять видеолекций. Знакомить компании с основами будут такие эксперты, как директор акселерационных и образовательных программ Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев, директор центра развития новых продуктов Академии «Ростеха» Андрей Батрименко и другие эксперты.

В ходе обучения предприниматели создадут презентации с информацией о проекте, команде, бизнес-модели, дорожной карте развития и финансовом плане. Итогом станет проект предложения для инвесторов.

Стартапы — участники МИК смогут перейти ко второму — практическому этапу, где менторы проведут с ними индивидуальные сессии по доработке материалов. После прохождения программы участникам также откроется доступ к сервису «Инвестиционная экспертиза». Это позволит ускорить выход проекта на питч-сессии и в профильные комитеты партнеров кластера.

***

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К ней уже присоединились больше 140 тыс. пользователей со всей страны.

За три года через экосистему кластера в молодые компании инвестировали свыше 5 млрд руб.