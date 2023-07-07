«Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль»

«Единый ЦУПИС» предложил новый канал полной идентификации клиентов – через инфраструктуру «Цифровой профиль». Теперь любой гражданин России может пройти полную идентификацию с сайта букмекера или в «Кошельке ЦУПИС», используя сервис «Госуслуг».

Для использования данного способа идентификации личности у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Также должен совпадать номер телефона, указанный при регистрации в «Едином ЦУПИС» и на «Госуслугах». Обновленный процесс идентификации займет менее пяти минут.

«Мы заботимся о наших клиентах, любителях спортивных событий, и реализовали процедуру прохождения полной идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Главное удобство для пользователя – это возможность пройти полную идентификацию дистанционно, не выходя из дома, что особенно важно для проживающих в удаленных регионах России и для маломобильных граждан, – сказала Елена Шейкина, председатель правления НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»). – Ранее такая возможность была не у всех клиентов – сейчас новый способ идентификации существенно упростил доступ к сервисам, предоставляемым российскими букмекерскими конторами и Национальной лотереей».