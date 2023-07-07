МТС обеспечила связью старейший дендрарий Забайкалья

ПАО «МТС», цифровая экосистема обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом территорию Забайкальского краеведческого музея, где расположен старейший краевой дендрарий. Новое качество сети доступно в районе музея и на примыкающих городских магистралях – улицах Бабушкина и Ленинградской. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установленное телеком-оборудование МТС позволит посетителям искать дополнительную информацию в интернете о представленных экспонатах, устанавливать специальные сервисы для распознавания птиц по их пению и насекомых, обитающих в дендрарии, сделать фотографию редкого или краснокнижного растения и поделиться ей в социальных сетях, совершить виртуальный тур по музею или заглянуть на виртуальную выставку. Туристы из других стран могут использовать различные языковые сервисы и переводчики, чтобы узнать больше о дендрарии и краеведческом музее, совершить видеозвонок в HD-качестве и рассказать о своем путешествии в уникальный дендрарий Забайкалья.

«Дендрарий – одно из мест притяжения читинцев и гостей города. Особенно в теплое время года, когда все оживает, расцветает и наполняется голосами птиц. Чтобы посетителям было комфортно отдыхать и узнавать больше об истории родного края, знакомиться с флорой и фауной, в центре Читы была установлена базовая станция с дополнительным запасом емкости на случай сезонного наплыва туристов. Гости Забайкальского краеведческого музея и дендрария могут подключать аудиогид, просматривать в сети видео от историков или краеведов, заказывать экскурсии или гостиницу на МТС Travel или читать книгу в онлайн-библиотеке Строки в тени ели сибирской», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

«На территории дендрария представлены не только краснокнижные деревья и растения, но и уникальные исторические экспозиции, например, оригинальный оленный камень – артефакт эпохи бронзового века, объект религиозного поклонения древних племен, населявших в древности в том числе и территорию современного Забайкалья. Также можно увидеть камни «мани» - это буддийские культовые объекты с выбитыми на них мантрами. Хорошая связь - отличная возможность рассказать об уникальных экспонатах музея и редких представителей флоры разных природно-климатических зон Забайкалья широкой аудитории», – сказал научный сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея Максим Федосеев.

Новые скорости мобильного интернета доступны также жителям исторической части города, посетителям краевого художественного музея, развлекательного комплекса «Карибы» и любителям прогулок по городскому бульвару – улице Горького.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.