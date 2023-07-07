Wildberries расширит предложение товаров и услуг для животных

Онлайн-платформа Wildberries развивает сервисы для покупателей в новых направлениях бизнеса благодаря партнерству с профильными отраслевыми союзами и деловыми сообществами.

Представители Wildberries заключили трехсторонее соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией зооиндустрии и Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «Опора». В соответствии с достигнутыми договоренностями, рабочая группа займется совместной работой по развитию интернет-продаж товаров и услуг для животных, а также обучению предпринимателей особенностям работы в онлайн-сегменте и консультациями по эффективному старту продаж на платформе Wildberries и портале цифрового-контента «Wildberries.цифровой». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В соответствии с планами компании, до конца 2023 г. года покупателям онлайн-платформы станут доступны продукты, многие из которых ранее не присутствовали на маркетплейсах: электронные сертификаты на услуги ветеринарных клиник, груминга, дрессировки и передержки домашних питомцев и многое другое. Предприниматели и производители получат новые возможности для развития своего бизнеса и роста доходов в онлайн-сегменте, а также смогут приобрести знания, необходимые для улучшения качества своей продукции и расширения ее ассортимента для покупателей. Wildberries благодаря обмену экспертизой с профильными организациями освоит новые для себя сегменты бизнеса.

«Видим высокий интерес россиян к различной продукции для домашних питомцев и хотим предоставить им возможность приобрести и необходимые услуги для их любимцев, например сертификаты на уход и лечение. Ранее у нас не было экспертизы в этой сфере, поэтому планируем запустить подобный проект с Национальной ассоциацией зооиндустрии. Будем проводить обучение и консультации по онлайн-торговле для предпринимателей, входящих в этот союз, и надеемся, что это поспособствует росту бизнес-грамотности населения и позволит нам внести свой вклад в популяризацию духа предпринимательства в стране», — сказали представители Wildberries.

В компании отметили, что данное соглашение стало следующим шагом в развитии кооперации с различными отраслевыми и профессиональными сообществами, необходимыми для развития принципов взаимовыгодного сотрудничества между онлайн-платформой и предпринимателями. Ранее Wildberries создала Согласительную комиссию владельцев партнерских пунктов выдачи заказов на базе «Опоры России». Онлайн-платформа продолжит расширять сотрудничество с профильными союзами и бизнес-организациями.