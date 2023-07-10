Кастомные лид-формы — новый инструмент в «VK рекламе»

В «VK рекламе» появился инструмент для настройки внешнего вида лид-форм под цели и визуальный стиль бизнеса. Он поможет повышать узнаваемость компании, отстраиваться от конкурентов и увеличивать количество заявок. Об этом CNews сообщили представители VK.

Реклама с лид-формами привлекает потенциальных клиентов, готовых на взаимодействие с бизнесом. Брендированные формы упростят привлечение заявок от пользователей, которые знакомы с компанией и доверяют ей, а значит — вероятнее оставят контакты и приобретут товар или услугу.

Создать лид-форму и изменить ее дизайн можно в кабинете «VK рекламы». В поле «Стили» достаточно добавить обложку и выбрать цвет кнопки призыва к действию — инструмент подберет под нее цветовую схему. Перед запуском кампании можно проверить, как будет выглядеть форма в приложениях и на веб-ресурсах в светлом и темном оформлении.