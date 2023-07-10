«Литрес» запускает книжный сервис в Узбекистане

Книжный сервис «Литрес» запускает для узбекской аудитории сайт Litres.uz и мобильное приложение для операционных систем IOS и Android. Пользователи получат доступ к каталогу из 1,5 тыс. электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках, представленные в сервисе.

10 июля книжный сервис «Литрес» запускается в Узбекистане. Каталог будет включать 1,5 тыс. наименований на узбекском языке, а также книги на русском и других языках, представленных в сервисе. К концу 2023 г. ассортимент планируется увеличить до 4 тыс. электронных и аудиокниг, что позволит представить пользователям самый большой каталог цифровых произведений в стране. Сейчас уже заключены контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с крупнейшими: Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi. Книги можно покупать поштучно (ppd) на сайте Litres.uz, который поддерживают оплату с помощью платежных систем Humo и Uzcard, и в мобильном приложении на iOS и Android.

«Мы высоко оцениваем потенциал рынка цифровых книг в Узбекистане. По нашим прогнозам, его емкость в стране в перспективе может достигать $4-5 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке традиционных бумажных книг, около 40. Кроме того, мы видим, как развивается цифровая среда в Узбекистане в последние годы: происходит расширение секторов ride- и food-tech, сферы электронной коммерции. Стремительная цифровизация рынка местными и зарубежными игроками позволяет нам рассчитывать на быстрый рост и популяризацию формата цифровых книг. Благодаря тому, что помимо продаж внутри страны «Литрес» обеспечивает издателям и правообладателям доступ к читателям разных географических рынков, мы также ожидаем увидеть рост доверия к формату лицензионных электронных и аудиокниг. Более того, на фоне пиратства, частично наблюдаемого и в секторе бумажных изданий в Узбекистане, своей ключевой задачей мы считаем именно легализацию формата электронных и аудиокниг», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес».

«Очень важно, чтобы рынок цифровых книг рос и развивался в Узбекистане, именно поэтому мы поддержали инициативу запуска сервиса в стране. На фоне того, как стремительно меняется читательское поведение и развиваются цифровые технологии, электронные и аудиокниги — это удобный и практичный формат потребления контента, который стал неотъемлемой частью жизни современного читателя. На «Литрес» мы собираемся представлять все ключевые новинки и бестселлеры, которые выходят в нашем издательстве», — отметил Фируз Аллаев, основатель издательства Asaxiy Books.

В узбекской версии сервиса реализованы многие функции, которые доступны в российской. В частности, возможность оставлять закладки, сохранять понравившиеся цитаты в личную коллекцию, прочитать ознакомительный фрагмент. Учитывая особенности рынка Узбекистана, в сервисе представлены книги в двух формах письменности — на латинице и кириллице одновременно. Кроме того, в планах «Литрес» — создание эксклюзивного контента (Originals) для локальной аудитории Узбекистана.

За последние 12 месяцев Узбекистан стал вторым после Азербайджана по счету зарубежным рынком, на который вышел «Литрес» с локализованным контентом.