CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка. В исследование вошли шесть платформ для дейтинга, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 г., 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне 2023 г. – женщины. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня 2023 г. отказалось 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня 2023 г.

По итогам июня 2023 г. аудитория клиентов Tele2 распределилась следующим образом: большинство пользователей выбирают Mamba – 58%, далее идет Loveplanet – 22%, 12% обращаются к Love.mail.ru. Доля клиентов Tinder в мае и июне 2023 г. оставалась неизменной – на уровне 5%. Такая «устойчивость» обусловлена равномерной потерей аудитории у всех приложений. 3% используют платформу Drugvokrug. У приложения Pure самая узкая аудитория, она занимает менее 1% в общем объеме пользователей.

Если анализировать совокупную аудиторию сервисов для знакомств с точки зрения распределения мужчин и женщин, то 67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba. 17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet. На платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория – 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщин приходится 9%. Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% – мужской, аналогичная картина у Drugvokrug – по 3% среди мужчин и женщин. В Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.

Наиболее активно к дейтинговым сервисам обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США

Смайлик в чате обошелся в десятки тысяч долларов. Суд приравнял его к юридически значимой подписи под договором

ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft

В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще