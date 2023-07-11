Чат-бот для общения с клиентом: новая функция от «1С:Салон красоты»

Разработчик программного обеспечения «Лаборатория ПО» запустил чат-бот для общения салонов красоты с их клиентами. Инструмент интегрирован с CRM-системой «1С:Салон красоты» и поставляется уже встроенным в популярный мессенджер WhatsApp.

Чат-бот «1С:Салон красоты» предназначен для выполнения рутинной работы по взаимодействию с клиентом. Применение этого инструмента позволяет салону красоты решить сразу несколько задач: ускорить процесс коммуникации с клиентом; сэкономить время администраторов и переориентировать их на живое общение с посетителями; исключить фактические и грамматические ошибки в общении с клиентом; повысить лояльность клиентов – клиент может записаться на процедуру или перенести ее максимально комфортным для него способом; улучшить качество сервиса благодаря обратной связи, которую стимулирует чат-бот.

Чат-бот «1С:Салон красоты» реагирует на определенные действия клиентов, как, например, посещение салона красоты или запись на процедуры. Все эти действия фиксируются в CRM-системе, а робот отвечает на них в соответствии с прописанными сценариями.

Задачи, которые можно переложить на этот инструмент:

– отправка уведомлений после записи клиента на процедуру или консультацию. Пример: «Лариса, Вы записаны на процедуру к мастеру Ивану Петрову на 01.08.2023 в 16:30. Ждем Вас по адресу: ул. Тверская, д. 5»;

– подтверждение записи, которое отправляется клиенту обычно за сутки до назначенного визита. пример: «Лариса, напоминаем, что Вы записаны на процедуру в салон красоты “Желтая Ромашка” на 01.08.2023 в 16:30. Мастер – Иван Петров. Вы подтверждаете запись?».

Если клиент отвечает утвердительно, чат-бот может завершить разговор словами: «Спасибо за подтверждение! Ждем Вас в назначенное время по адресу: ул. Тверская, д. 5»;

– отмена или перенос визита на другое время. В случае отрицательного ответа чат-бот благодарит клиента и сразу же предлагает записаться на другое время или день. При утвердительном ответе на этот вопрос робот дает несколько вариантов. Например: 1 – На этой неделе (с 31 июля по 6 августа); 2 – Через неделю (с 7 по 13 августа); 3 – Через 2 недели (с 14 по 20 августа); 4 – Через 3 недели (с 21 по 27 августа); 0 – Возврат.

– запрос отзыва у клиента. В случае положительной оценки чат-бот предложит клиенту дополнительно написать еще один отзыв на другой площадке в Интернете. Если посетитель салона негативно оценил полученные услуги, робот передаст информацию руководителю.