Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров

Минэкономразвития России и «SuperJob старт» запускают акцию «Бесценный стажер». В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых специалистов: студентов, а также выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По партнерской программе Минэкономразвития России SuperJob обнуляет стоимость откликов на вакансии стажеров. Работодатели, размещающие стажировки по квалифицированной профессиональной области, смогут получать бесплатные отклики с 10 июля до 31 августа 2023 г.

Дополнительно работодатели получат продвижение через социальные сети в сообществах SuperJob и «Мой бизнес», смогут принимать участие в бесплатных вебинарах на тему актуального состояния рынка труда, кадрового делопроизводства и изменений в трудовом законодательстве, а также эффективной работы на площадке.

По мнению замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, бизнес в ближайшее время будет развиваться в условиях жесткой конкуренции за кадры. Она также отметила, что молодые люди имеют широкий спектр возможностей – от карьеры в крупных корпорациях до создания собственного бизнеса:

«Первое место работы для молодежи является одним из определяющих их дальнейшее карьерное развитие, и в последнее время бизнес все больше уделяет внимания привлечению молодых кадров. Самым популярным источником остаются сайты поиска работы – их используют 77%, еще 62% обращаются в образовательные учреждения, чуть более половины компаний подбирают кандидатов через знакомых, соцсети и мессенджеры, 47% размещают вакансии о стажировках на собственных сайтах и только 6% обращаются в кадровые агентства. Новая программа поддержки позволит предпринимателям найти молодых замотивированных стажеров, которые впоследствии смогут стать достойными кандидатами на различные должности в их компаниях, а молодым кадрам поможет закрепиться во время учебы и развивать свои компетенции в нужном направлении. Эта программа поможет достичь максимальных эффектов всем аудиториям, с которыми мы работаем,» - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По данным SuperJob, каждая вторая компания приглашает на работу тех, кто проходил у нее стажировку. Сегодня на SuperJob зарегистрировано более 2,2 млн молодых специалистов в возрасте до 25 лет, из них каждый третий начинал свой карьерный путь на SuperJob.

Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob: «В условиях кадрового дефицита работодатели вынуждены расширять воронку найма и рассматривать новые группы соискателей, в том числе пристальнее смотреть на молодежь. У «Старта» развиты партнерские отношения с 336 учебными заведениями по всей стране – с помощью этой воронки мы повышаем релевантность откликов среди молодых специалистов до 80%. А молодым специалистам наша программа с Минэкономразвития поможет найти работодателя мечты».

В акции «Бесценный стажер» не участвуют объявления о найме стажеров в продажи, стажеров-риелторов, стажеров-курьеров и других неквалифицированных профессий, а также стажировки, где нужен опыт работы. Акция действует с 10 июля по 31 августа 2023 г.

Воспользоваться мерой поддержки могут компании и предприниматели, зарегистрированные на SuperJob в качестве работодателя. Для активации необходимо разместить вакансию «Стажера» по квалифицированной профессиональной области (см. Список запрещенных категорий вакансий для стажеров) и в бланке заполнения вакансии дать согласие на участие в акции «Нанимайте стажеров бесплатно». Все вакансии, участвующие в акции, проходят модерацию на соответствие квалифицированной профессиональной области.

Правила участия в акции

Срок акции с 10 июля по 31 августа 2023 г. включительно. Акция для работодателей малого, среднего и крупного бизнеса.

Вакансии по акции «Бесценный стажер» можно размещать по всей России. В акции участвуют вакансии с должностью «Стажер», в которых не требуется опыт работы.

В акции участвуют вакансии с должностью «Стажер», которые предлагают получить опыт работы по специальности обучения. В названии вакансии указывается должность и отрасль. Например: Стажер в отдел маркетинга, стажер-юрист, менеджер по проектам (Стажер).

В акции не участвуют объявления о найме специалистов с опытом работы. В акции не участвуют вакансии, размещенные кадровыми или аутстаффинговыми агентствами.

Все вакансии проходят модерацию. В акции не участвуют объявления о найме стажеров в продажи, стажеров-риелторов, стажеров курьеров и других неквалифицированных профессий

Критерии вакансии, участвующей в акции

В названии вакансии присутствует слово «Стажер». В название вакансии рекомендуется указать отрасль, например: Стажер в отдел маркетинга, стажер-юрист или менеджер по проектам (Стажер).

В вакансии не требуется опыт работы. Должность и отрасль вакансии стажера должна соответствовать квалифицированной профессии, на которую можно обучаться в среднем профессиональном или высшим учебном заведении.