МТС усилила сеть на главной гастрономической улице Нижнего Новгорода

ПАО «МТС», цифровая экосистема, c помощью анализа обезличенных «больших данных» выявила места наибольшего скопления нижегородцев на летних выходных и усилила сеть там, где наблюдается максимальный абонентский трафик. Ощутить увеличение скорости передачи данных нижегородцы и гости города могут, прогуливаясь по улице Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также территории у Речного вокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные на базовой станции работы по модернизации и секторизации позволили повысить пропускную способность и емкость сети LTE. Таким образом, средняя скорость передачи данных в популярных туристических локациях увеличилась на 25% при стабильно высоких нагрузках на сеть.

Работать «на опережение» МТС помогают цифровые сервисы экосистемы, в частности, аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели.

«Второй год подряд в Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Гастрономическая Рождественская», в рамках которого каждую субботу главная «ресторанная улица» города становится полностью пешеходной, привлекая толпы туристов. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, чтобы жители и гости Нижнего Новгорода даже в пиковые часы могли комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами МТС - делиться впечатлениями с близкими в сети, слушать музыку, смотреть кино и сериалы или читать книги онлайн», - сказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

С начала 2023 г. МТС увеличила покрытие сети LTE в следующих локациях Нижнего Новгорода: ул. Мончегорская, ул. Хальзовская, ул. Старая Канава, ул. Землячки, ул. Семашко, ул. Монастырка, пер. Моторный, ул. Совнаркомовская, ул. Гордеевская, Нижне-Волжская набережная.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.