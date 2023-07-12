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RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API

Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов и оперативнее взаимодействовать с пользователями. Об этом CNews сообщили представители VK.

API публикации приложений позволяет загрузить файлы APK, описания, скриншоты и иконки приложений, а также создавать и удалять черновики приложений. Это позволяет полностью автоматизировать процесс публикации и значительно сокращает время загрузки.

«API — важный инструмент для разработчиков, особенно для крупных сервисов, которые регулярно загружают обновления и новые продукты. API исключает ошибки при публикации приложений и позволяет быстрее пройти модерацию. Сейчас в RuStore среднее время модерации уже составляет не более одного часа, с учетом проверок на безопасность, что значительно быстрее, чем у многих на рынке, и мы планируем улучшать этот показатель», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту в RuStore.

API для работы с отзывами и рейтингами дает возможность отвечать на отзывы пользователей, опубликованные в сторе, и получать всю информацию об отзывах не только в рамках Консоли RuStore, но и интегрировать в собственные системы для работы с отзывами пользователей, например, в уже используемые CRM в компании. Получение актуальных оценок позволит компаниям автоматизировать аналитику по работе с приложениями и следить как каждое из обновлений влияет на рейтинг. Разработчик всегда будет оставаться на связи со своей аудиторией. Паблишеры также могут выгружать аналитику отзывов и рейтингов для последующего анализа и улучшать свои продукты.

«Ozon постоянно совершенствует функционал и еженедельно выпускает обновления к своим приложениям — маркетплейсу, банку, сервисам для продавцов и агентов ПВЗ. Чтобы добавить возможность публикации через API, нам потребовалось не больше недели. Это действительно упрощает взаимодействие с RuStore: наша команда экономит время на загрузку новых версий и выпускает их сразу, как только они готовы», — сказал Александр Свиридов, руководитель мобильной разработки приложения Ozon.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и др. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России выросла до 10 млн человек. В магазине уже доступно более 8000 приложений от 6000 разработчиков.

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