«Яндекс» поможет владельцам Telegram-каналов заработать на рекламе

Владельцы каналов в Telegram, в том числе и небольших — от 2000 подписчиков, теперь могут подключить их к рекламной сети «Яндекса».

«Яндекс» начал тестировать инструмент для размещения рекламы в Telegram-каналах. С его запуском рекламодатели получат новый рекламный инвентарь, а владельцы каналов — простой и прозрачный способ зарабатывать на рекламе. Монетизировать канал можно, даже если он имеет узкую тематику или только начинает набирать популярность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рекламные посты публикует разработанный «Яндексом» бот. Владельцу канала нужно предоставить ему право публикации сообщений — это единственное разрешение, которое требуется боту. За подбор рекламы отвечают нейросети «Яндекс директа». Они учитывают тематику канала и находят объявления, которые наиболее ей соответствуют. Владелец канала сам решает, как часто показывать рекламу и в какое время.

Объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой — например, на лендинг рекламируемого продукта. Пост обязательно включает пометку «Реклама» и ссылку на страничку с подробностями о рекламодателе. Тексты, изображения и видео проходят модерацию, а данные о рекламе в соответствии с законом передаются в ЕРИР.

«Яндекс» уже начал принимать заявки на участие в тестировании от владельцев каналов и рекламодателей. Рекламодатели могут обратиться к своему менеджеру или подать заявку самостоятельно, а владельцы каналов — заполнить форму на сайте. Необходимо, чтобы канал имел от 2000 подписчиков, а его тематика и содержание постов должны соответствовать правилам рекламной сети «Яндекса».