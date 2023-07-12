CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс» поможет владельцам Telegram-каналов заработать на рекламе

Владельцы каналов в Telegram, в том числе и небольших — от 2000 подписчиков, теперь могут подключить их к рекламной сети «Яндекса».

«Яндекс» начал тестировать инструмент для размещения рекламы в Telegram-каналах. С его запуском рекламодатели получат новый рекламный инвентарь, а владельцы каналов — простой и прозрачный способ зарабатывать на рекламе. Монетизировать канал можно, даже если он имеет узкую тематику или только начинает набирать популярность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рекламные посты публикует разработанный «Яндексом» бот. Владельцу канала нужно предоставить ему право публикации сообщений — это единственное разрешение, которое требуется боту. За подбор рекламы отвечают нейросети «Яндекс директа». Они учитывают тематику канала и находят объявления, которые наиболее ей соответствуют. Владелец канала сам решает, как часто показывать рекламу и в какое время.

Объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой — например, на лендинг рекламируемого продукта. Пост обязательно включает пометку «Реклама» и ссылку на страничку с подробностями о рекламодателе. Тексты, изображения и видео проходят модерацию, а данные о рекламе в соответствии с законом передаются в ЕРИР.

«Яндекс» уже начал принимать заявки на участие в тестировании от владельцев каналов и рекламодателей. Рекламодатели могут обратиться к своему менеджеру или подать заявку самостоятельно, а владельцы каналов — заполнить форму на сайте. Необходимо, чтобы канал имел от 2000 подписчиков, а его тематика и содержание постов должны соответствовать правилам рекламной сети «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

«Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram

От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service: как идет цифровая трансформация

Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США

Смайлик в чате обошелся в десятки тысяч долларов. Суд приравнял его к юридически значимой подписи под договором

ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще