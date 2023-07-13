«Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия»

Теперь пользователи, которые уже размещают свои отели на «Яндекс путешествиях», смогут синхронизировать бронирования, тарифы и свободные номера через менеджер каналов бронирования в «Контур.отеле». Вся актуальная информация будет отображаться в единой онлайн-шахматке «Контур.отеля» и автоматически транслироваться на все площадки-партнеры. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Например, если на «Яндекс путешествиях» кто-то забронирует номер на определенную дату, то данные об этом сразу же поступят в шахматку «Контур.отеля». А если собственник отеля изменит тарифы на проживание в «Контур.отеле», то цены мгновенно обновятся и на «Яндекс путешествиях».

Отель, который уже пользуется «Яндекс путешествиями» и «Контур.отелем», может подключить площадку во вкладке «Менеджер каналов» в разделе «Продажи».

Отелю, который еще не работает с «Яндекс путешествиями», нужно сначала подключиться к этому сервису. Среди его преимуществ: выгодная комиссия, быстрые выплаты, круглосуточная поддержка, дополнительное продвижение отеля и прямые контакты гостей.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель»: «Интеграция с сервисом «Яндекс путешествия» была для нас необычной. Мы работали с коллегами из «Яндекса» в тесной связке — одновременно и параллельно делали каждый свою часть. Благодаря такому подходу и плотному, оперативному взаимодействию нам удалось реализовать интеграцию раньше, чем получилось бы при последовательной работе».

Иван Фефелов, менеджер продукта «Экстранет» сервиса «Яндекс путешествия»: «Запуск «Экстранета» в интеграции с «Контур.отелем» — значимое событие для гостиничного направления «Яндекс путешествий». Плотное взаимодействие с командой партнера и фокус на качество интеграции сделали наш запуск простым и быстрым для отельеров. Важный результат совместной работы — первая в России практически полная контентная синхронизация нашего отельного «Экстранета» и менеджера канала «Контур.отеля».

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«Контур.отель» — облачный сервис для отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. С ним можно управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет.

«Яндекс путешествия» — это сервис для отельеров и путешественников. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. За последние два года аудитория «Яндекс путешествий» выросла в 3,7 раза — сейчас каждый месяц сервисом пользуются более 20 млн человек.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.