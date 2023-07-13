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«Мегафон» ускорил интернет в железнодорожной столице Чувашии

К сезону отпусков инженеры «Мегафона» модернизировали сеть в Канаше — главном транспортном центре республики. После проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах жителей и гостей города выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Канаш является третьим по численности населенным пунктом Чувашии. Его пересекают железнодорожные магистрали, объединяющие республику с другими регионами страны: от Москвы до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Адлера. Развитие инфраструктуры позволяет пользователям скачивать большие объемы данных на скорости до 30-40 Мбит/с.

Обновленное телеком-оборудование расположено на улицах Железнодорожной и 30 лет Победы, проспекте Ленина и шоссе Янтиковском, а также в микрорайоне Восточный. В зоне внимания связистов оказались окрестности городской администрации, рынка, авто- и железнодорожного вокзалов.

«В первую очередь, мы расширяем возможности базовых станций там, где растет активность абонентов. На сегодняшний день жители Канаша — рекордсмены по использованию интернет-данных. В среднем на человека им каждый месяц нужно 27 ГБ — почти на 20% больше, чем другим горожанам в регионе. К этому добавляется трафик проезжающих через город туристов и командировочных», — сказал технический руководитель «Мегафона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Для улучшения качества мобильных услуг специалисты оператора задействовали частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Они наиболее эффективны для обеспечения связью густонаселенных локаций и дают необходимые скорости даже при высокой нагрузке на сеть.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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