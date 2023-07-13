CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Трудно запомнить и неудобно слушать в общественном месте: что опрошенные россияне думают о голосовых сообщениях

По результатам исследования* «Лаборатории Касперского», примерно каждый пятый опрошенный в России (22%) признался, что всегда сначала просматривает сообщения из мессенджеров в push-уведомлениях — чтобы собеседник не знал, что сообщение прочитано. При этом 14% делают так для отдельных чатов или контактов. Однако, например, с голосовыми такая опция не работает. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Относительно того, удобно ли получать голосовые, мнения у опрошенных разделились поровну. При этом чуть больше половины (56%) все же не готовы часто отвечать на такие сообщения, а 64% нормально относятся только к войсам от друзей или родственников.

Подавляющее большинство опрошенных (67%) согласны, что голосовые легко и быстро отправлять и записывать. Однако 79% считают, что в публичных местах слушать войсы некомфортно, а 50% — что информацию из них трудно запоминать или перепроверять.

«Вне зависимости от формата общения, который предпочитают пользователи, всегда важно помнить о правилах цифровой безопасности. Злоумышленники уже научились подделывать чужой голос, чтобы выманивать деньги. Конечно, такие инциденты на данный момент не получили широкого распространения, но мы все же рекомендуем пользователям критически относиться к любым сообщениям в интернете, в том числе — голосовым, — отметил Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». — Чтобы приватные и конфиденциальные разговоры в мессенджерах не попали в руки злоумышленников, стоит настроить двухфакторную аутентификацию, использовать надежные пароли, установить защитное решение на мобильные устройства и ПК, а также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые».

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G

Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще