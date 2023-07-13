Трудно запомнить и неудобно слушать в общественном месте: что опрошенные россияне думают о голосовых сообщениях

По результатам исследования* «Лаборатории Касперского», примерно каждый пятый опрошенный в России (22%) признался, что всегда сначала просматривает сообщения из мессенджеров в push-уведомлениях — чтобы собеседник не знал, что сообщение прочитано. При этом 14% делают так для отдельных чатов или контактов. Однако, например, с голосовыми такая опция не работает. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Относительно того, удобно ли получать голосовые, мнения у опрошенных разделились поровну. При этом чуть больше половины (56%) все же не готовы часто отвечать на такие сообщения, а 64% нормально относятся только к войсам от друзей или родственников.

Подавляющее большинство опрошенных (67%) согласны, что голосовые легко и быстро отправлять и записывать. Однако 79% считают, что в публичных местах слушать войсы некомфортно, а 50% — что информацию из них трудно запоминать или перепроверять.

«Вне зависимости от формата общения, который предпочитают пользователи, всегда важно помнить о правилах цифровой безопасности. Злоумышленники уже научились подделывать чужой голос, чтобы выманивать деньги. Конечно, такие инциденты на данный момент не получили широкого распространения, но мы все же рекомендуем пользователям критически относиться к любым сообщениям в интернете, в том числе — голосовым, — отметил Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». — Чтобы приватные и конфиденциальные разговоры в мессенджерах не попали в руки злоумышленников, стоит настроить двухфакторную аутентификацию, использовать надежные пароли, установить защитное решение на мобильные устройства и ПК, а также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые».

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в России.