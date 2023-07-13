Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края

Базовые станции сотовой связи «Мегафона» появились в селе Ермолаево Шушенского района и деревне Павловка Нижнеингашского района – их жители получили надежную голосовую связь и быстрый 4G. Также звонить по телефону и пользоваться передачей данных теперь смогут в Климентьевке и Пермяково, расположенных неподалеку от Павловки, и поселке Зарничный Шушенского района. В целом специалисты компании впервые обеспечили стабильным покрытием сотовой сети территорию, где живут более 800 человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сельчанам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также голосовая связь как в стандарте 2G, так по современной технологии VoLTE . Теперь они смогут использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«В 2023 г. село Ермолаево и деревня Павловка стали лишь первыми «ласточками», где была построена инфраструктура связи в рамках краевой госпрограммы. Впереди еще 24 населенных пункта, жители которых до конца текущего года будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом. Как и в прошлом году, инфраструктура связи в крае создается и в рамках федерального проекта. С учетом обеих программ 110 населенных пунктов уже в этом году получат доступ к сотовой связи и сети Интернет. Благодаря и краевому, и федеральному бюджетам с каждым годом на карте края остается все меньше населенных пунктов, не обеспеченных услугами связи», – отметил исполняющий обязанности министра цифрового развития Николай Распопин.

Голосовая связь и передача данных работает на всей территории села Ермолаево, в том числе в жилых домах и административных зданиях.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства базовых станций в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. Так, например, в Павловке мы изучили радиоусловия и установили базовую станцию на возвышении, что позволило дополнительно обеспечить связью близлежащие села Климентьевка и Пермяково, а базовая станция в Ермолаево обеспечила покрытие и в поселке Зарничный – населенные пункты находятся в трех километрах друг от друга», – сказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.