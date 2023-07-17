«Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах

«Сбермаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут во всех городах-миллионерах. Курьеры сервиса доставляют блюда уже более чем из 4 тыс. ресторанных брендов.

Количество заказов из ресторанов в «Сбермаркете» утраивается ежемесячно. Увеличивается и число партнёров: только в июне к сервису подключилось более 2 тыс. новых ресторанов.

Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов, сказала: «Доставка из ресторанов в «Сбермаркете» очень быстро набирает популярность. И это закономерно: мы развиваем направление с любовью к клиентам, партнёрам и продукту, который делаем. Мы предлагаем самые выгодные условия на рынке. Клиентам — бесплатную доставку от 30 минут, дополнительную экономию по спецпредложениям и акциям, заботливую, отзывчивую и быструю службу поддержки. А партнёрам — новых клиентов, сравнительно невысокую конкуренцию, доставку профессиональными курьерами и мощную маркетинговую поддержку. Как раз сегодня запускается масштабная рекламная кампания во всех массовых каналах коммуникации — ТВ, радио и других».

Сегодня в «Сбермаркете» можно заказать любимые блюда из самых востребованных сетей — например, «Ростикс», «Бургер кинг», «Много лосося», «Тануки», «Якитория», Pizza Hut, «Шоколадница», «Теремок», «Крошка-картошка» — и эксклюзивных ресторанов.

Доставка доступна уже в 19 городах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Перми, Тюмени, Саратове и Ижевске.