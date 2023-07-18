Почти 280 тыс. закупок провели на «Портале поставщиков» за полгода

С января по июнь 2023 г. заказчики из разных регионов России провели на столичном «Портале поставщиков» почти 280 тыс. закупок на сумму более 42 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Свою продукцию там предлагают 310 тыс. предпринимателей со всей страны, а каталог насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Востребованность ресурса среди заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тыс. закупок – на семь тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 г. Их объем составил 42,4 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По этим категориям с января по июнь проведено 42,1 тыс. сделок, а их объем достиг 6,5 млрд руб.

«Портал поставщиков популярен не только в Москве: сейчас на нем работают около 56 тыс. госзаказчиков из 40 регионов России. Кроме столицы, в первом полугодии на ресурсе чаще всего закупались заказчики из Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей. Эти регионы провели 46,2 тыс. процедур и закупили у предпринимателей товары, работы и услуги на сумму 6,1 млрд руб», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Платформа постоянно обновляется. Например, в этом году была переработана страница регистрации, и теперь эта процедура занимает менее пяти минут. В Департаменте информационных технологий отметили, что благодаря доработке страницы регистрации она стала визуально понятнее: для этого специалисты полностью изменили интерфейс и логику заполнения электронной формы для нового пользователя. Помимо этого, предпринимателям больше не нужно ждать подтверждения регистрации с паролем на электронную почту, теперь пароль можно задать самостоятельно.

Кроме того, модернизирован поиск в каталоге продукции: он выдает подсказки со ссылками на карточки товаров, умеет распознавать опечатки и транслитерацию, а пользователи могут применить фильтры и характеристики нужных позиций для более точного поиска. Также на ресурсе начал работу раздел, в котором публикуются запросы коммерческих предложений от столичных заказчиков. Это упрощает расчет начальной цены будущих закупок на платформе, а поставщикам дает возможность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на ресурсе заключается около 1500 контрактов.

Москва – город, который развивает предпринимательство. Например, «Портал поставщиков» помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги городу. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. На сегодняшний день более 90% поставщиков, работающих на платформе, являются представителями малого и среднего бизнеса. На портале могут регистрироваться также и самозанятые граждане.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на «Портале поставщиков».