«Сбер» подключил «Циан» к сервису «Сбер ID»

Пользователи «Циан» теперь могут подтвердить свой профиль с помощью «Сбер ID». Сервис упростит привычные действия: «Сбер ID» облегчает регистрацию и подтверждение личных данных. Достаточно нажать на кнопку «Сбер ID» на «Циан», затем ввести свой номер телефона или отсканировать QR-код приложением «Сбербанк онлайн». «Циан» не получит доступ к банковскому профилю пользователя в «Сбербанк онлайн», балансу карт, данным о вкладах и счетах и т.д.

Пользователи – как риелторы, так и собственники, прошедшие процедуру подтверждения профиля, получают отметку «Документы проверены». Такому профилю доверяют больше, что в свою очередь даёт больше просмотров объявлений и звонков, а значит — повышает вероятность успешной сделки. Это подтверждают результаты внутренних исследований «Циан». Новая возможность идентификации через «Сбер ID» уже доступна в полной версии сайта «Циан», а в будущем будет реализована и в мобильном приложении.

Кроме того, подтверждение профиля с помощью «Сбер ID» позволяет агентствам недвижимости и риелторам участвовать в программе лояльности «Циан» «Работаю честно». Получение отметки «Документы агента проверены» открывает доступ к уровню «Проверенный» и дополнительным возможностям, что позволяет увеличить число просмотров объявлений, отображаться выше в результатах поиска и получать кешбэк 15%.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, сказал: «Сервис «Сбер ID» развивается с каждым днём и даёт доступ ко всё большему количеству сайтов и приложений, причём не только группы «Сбер», но и наших партнёров и клиентов. Сегодня их уже свыше 150. По сути, мы создаём уникальный клиентский опыт беспарольной аутентификации для миллионов россиян. Больше не нужно запоминать десятки различных паролей и логинов, к тому же исключается риск их взлома. Мы рады помочь «Циан» интегрировать «Сбер ID» в свои сервисы, ведь это упростит клиентам и партнёрам «Циан» взаимодействие с сайтом и даст им новые возможности».

Михаил Посредников, коммерческий директор «Циан», сказал: «Самым главным приоритетом для нас является удобство и безопасность сервисов «Циан» для наших пользователей. Клиентами группы «Сбер» являются миллионы людей по всей России, поэтому мы очень рады партнёрству с сервисом «Сбер ID», который, безусловно, упростит возможность аутентификации для пользователей Циан, а также обеспечит безопасность их данных. «Сбер ID» станет хорошей альтернативой для подтверждения своего профиля, что ещё больше повысит доверие к информации в объявлениях».