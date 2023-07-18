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«Юkassa» расширила обслуживание платежей на «Госуслугах»

Платежи картами российских банков, как и методом SberPay, на «Госуслугах» теперь обслуживает «Юkassa».

«Одна из главных наших задач — сделать онлайн-оплату государственных услуг как можно удобнее. Сервис приема платежей «Юkassa» соответствует высоким стандартам, которые необходимы для работы с госплатежами. В конце 2022 г. приложении и на портале «Госуслуг» через сервис «Юkassa» стал доступен метод SberPay, чтобы все пользователи с картами «Сбера» могли платить в пару кликов без ввода данных карты. Сейчас сервис «Юkassa» расширил диапазон возможностей для оплаты. Теперь платежи картами на «Госуслугах» также обслуживает «Юkassa», что позволяет платить быстро и удобно картами разных российских банков и платёжных сервисов», — сказала руководитель направления развития бизнеса в «Юmoney» Екатерина Ласкова.

Оплата госуслуг через «Юkassa» доступна физическим лицам, зарегистрированным на gosuslugi.ru. По данным портала, сегодня их больше 100 млн человек.

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