Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС

Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют обновленную версию мессенджера «Росчат» 4.2, включающую в себя сервер для видеоконференций VideoMost 9.0. Об этом CNews сообщили представители VideoMost.

Интеграция мессенджера «Росчат» и системы видеоконференций VideoMost реализована на уровне SDK и позволяет пользователям проводить видеовстречи прямо из интерфейса месседжера, не переключаясь на другую платформу – это пример унифицированных коммуникаций без дополнительных настроек, шлюзов, плагинов. Интеграция «Росчат» и VideoMost – это готовое рабочее пространство, обеспечивающее непрерывность и безопасность корпоративных коммуникаций.

Перенос корпоративных коммуникаций в «Росчат» из MS Teams, Skype, WhatsApp, Telegram и др. позволит заказчикам устранить риски, связанные с несанкционированным доступом к информации в иностранных облаках и односторонним отказом от обслуживания мессенджеров зарубежными провайдерами.

«Росчат» – это защищенный российский мессенджер, который, помимо общения в чатах и ВКС, поддерживает интеграцию с корпоративной АТС и позволяет совершать звонки с рабочего телефона, компьютера или смартфона на корпоративные и внешние номера, обеспечивая полноценные унифицированные коммуникации для заказчиков. Звонки по «Росчату» не требуют тарифицируемого голосового трафика, что позволят сокращать расходы на связь.

Для целей группового общения в «Росчате» можно организовать аудио- или видеоконференцию – планирование и запуск происходит одним нажатием кнопки в интерфейсе мессенджера. При этом интеграция с VideoMost позволяет использовать внутри мессенджера не просто персональные и групповые видеозвонки, как в WhatsApp или Telegram, а полноценные видеоконференции со всеми возможностями управления, модерации: демонстрация экрана, whiteboard, загрузка материалов, обмен файлами, проведение опросов, интеграция с SIP-устройствами других производителей. Кроме того, конференции можно записывать и безопасно хранить в собственном файловом хранилище на сервере, что позволяет пользователям просматривать записи в любое удобное для них время.

«Наш сервер для видеоконференций VideoMost –это проверенное десятилетиями и тысячами внедрений программное решение. Мы являемся экспертами в ВКС, конкурируя в этом сегменте с ведущими мировыми разработками. И мы рады, что наше сотрудничество с компанией «Информтехника и связь» успешно развивается, реализуются новые интеграции с «Росчат». Совместно мы можем принести нашим заказчикам еще больше пользы и точнее отвечать на их запросы, чем при независимом внедрении двух продуктов», – сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

«Рынок требует широкого функционала от решений в области унифицированных коммуникаций. Это привело к тому, что сегодня «Росчат», помимо базового функционала корпоративного мессенджера, может работать совместно с целым рядом сторонних решений, например СКУД, DLP и другими. Наше сотрудничество с VideoMost позволило реализовать бесшовную интеграцию наших решений - благодаря этому мы закрыли важное требование к наличию полноценной системы видеоконференцсвязи», – отметил генеральный директор АО «Информтехника и связь» Артем Чепрак.

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС-терминалах. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.

Группа компаний «Информтехника» – российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлением деятельности ГК «Информтехника» является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов. Отделы разработки, производственные и сервисные отделы компании осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию образцов техники, отработку новейших принципов построения сетей связи, проектирование объектов связи, поставку и монтаж оборудования, работы по строительству сетей открытой и специальной связи, сервисное обслуживание. К услугам заказчиков круглосуточный центр мониторинга и технической поддержки, учебно-консультационный центр.

Компания «Информтехника и связь» разрабатывает, производит и поставляет объекты связи для силовых ведомств, предприятий энергетического и нефтегазового комплексов, транспортной отрасли и промышленности.