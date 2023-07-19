МТС разогнала интернет на родине одного из создателей Козьмы Пруткова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-оборудования в городе Почеп Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 30%. Теперь более 15 тыс. местных жителей и туристы смогут пользоваться интернетом на высоких скоростях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почепцы могут связываться с экстренными службами, пользоваться госуслугами, мобильным банком, оплачивать покупки в интернет-магазинах и смотреть фильмы и сериалы в формате HD. Местным предприятиям доступны цифровые сервисы, в числе которых облачные решения, интернет вещей, видеоаналитика и др.

«Почеп богат своей историей, здесь жили уникальные, интересные личности, которые внесли большой вклад в развитие Российского государства. Историки и краеведы освещают этот путь через века, а связисты дают возможность на скоростной интернет-сети делать интересные проекты, запускать аудиогиды и привлекать туристов, привыкших к цифровым сервисам и технологиям», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

В Почепе родился Алексей Жемчужников - русский лирический поэт, сатирик и юморист, один из создателей образа мудреца и афориста Козьмы Пруткова. Под этой литературной маской в журналах «Современник», «Искра» и других публиковали сатирические очерки и афоризмы в 50-60-е годы XIX века также поэт граф Алексей Константинович Толстой, братья Владимир и Александр Жемчужниковы. Об этом исследователям истории, литературы и гостям города также рассказывают в Почепском краеведческом музее, где стартовал проект «Малая родина великих людей». Часть экспозиции расположилась в местной библиотеке, которая сегодня занимает ту самую чудом сохранившуюся часть исторической усадьбы.

Также Почеп находится у крупной федеральной автотрассы А240 «Брянск-Красный Камень», которая является основной в регионе по грузо- и пассажиропотокам с Белоруссией. Увеличенная скорость мобильного интернета МТС позволит в дороге использовать навигационные системы, датчики движения транспорта и пр.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.