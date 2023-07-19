В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак

Облачный провайдер VK Cloud и разработчик решений для защиты от DDoS-атак StormWall заключили соглашение о технологическом партнерстве. Пользователям VK Cloud стал доступен сервис StormWall для дополнительной защиты проектов от DDoS-атак.

Инструмент защищает проекты, развернутые в облаке, от разных типов DDoS-атак — от сетевого уровня до приложений. Сервис подключается не более, чем за 10 минут. Система фильтрует внешний трафик и отражает атаки мощностью до 3500 Гбит/с.

«Информационная безопасность инфраструктуры и облачного ПО — наши ключевые приоритеты. Партнерство с StormWall расширило инструменты VK Cloud в области информационной безопасности, в частности, усилило защиту от DDoS-атак и функциональность WAF», — сказал Михаил Тутаев, директор по продукту VK Cloud.

Выделенный канал между облаком VK Cloud и центрами очистки StormWall обеспечивает высокую доступность решения. Точки фильтрации расположены в разных географических регионах, что позволяет отражать атаки ближе к источникам их возникновения. Круглосуточная поддержка StormWall контролирует доступность ресурсов и оперативно подключается при необходимости. Система обеспечивает круглосуточную доступность онлайн-ресурсов: сайтов, веб-приложений, API, IP и подсетей.

«Отражать DDoS-атаки без использования специализированных инструментов все сложнее, и это становится приоритетной задачей для многих компаний. Мы рады, что российские облачные провайдеры стремятся предоставить своим клиентам вариативность инструментов защиты от DDoS-атак и подключают инновационные решения. Мы гордимся тем, что VK Cloud выбрал наши продукты для дополнительной защиты проектов клиентов и высоко оценил качество нашей техподдержки», — отметил Сергей Лахин, коммерческий директор StormWall.

По данным аналитиков StormWall в 2023 г. в России наблюдается рост числа комплексных атак, большинство из которых осуществляется на уровне приложений (L7). Используя сервис StormWall, VK Cloud предоставляет своим клиентам надежную защиту, в том числе от данного типа угроз.

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VK Cloud — платформа с набором облачных сервисов для разработки и работы с данными для компаний любого масштаба, которые строят ИТ-решения в облаке. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, частные инсталляции в рамках Private Cloud, а также помогает мигрировать в облако.

StormWall — российская компания, которая разрабатывает и предоставляет услуги в области информационной безопасности. Основана в 2013 г. и специализируется на защите от DDoS и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и ИТ-инфраструктур любого размера и сложности. Собственное программное обеспечение StormWall включено в реестр российского ПО. Специалисты компании являются постоянными членами АРПП и «Руссофт», а также входят в рабочие группы при Минцифры России.