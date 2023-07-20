МТС в Приморье ускорила интернет в местах цветения лотосов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в местах массового цветения лотоса Комарова в Приморском крае. Мобильный интернет стал быстрее в Славянке, Тавричанке, Артемовском и пригороде Владивостока, где можно встретить краснокнижный цветок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Полюбоваться на нежно-розовое цветение в Приморье каждый год приезжают тысячи туристов со всего Дальнего Востока. Чтобы туристы и местные жители могли комфортно использовать все современные цифровые сервисы, специалисты МТС провели модернизацию сети. В результате скорость мобильного интернета в районе лотосовых озер выросла на 30%.

«Внутренний туризм сейчас на подъеме. Мы это видим по регулярному анализу Big Data МТС, которая используется для оценки туристской инфраструктуры и прогнозирования турпотока. В этом году эксперты туристической отрасли ожидают в регионе до 3,5 млн туристов. Потому мы усилили сеть в популярных рекреациях, чтобы жителям и гостям Приморья было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и всегда быть на связи», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.