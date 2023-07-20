Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров

Агрохолдинг «Доставка морем» разработал платформу «Агростраховка.рф» для фермеров при поддержке Министерства сельского хозяйства. Программа позволяет застраховать самый широкий перечень сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Более того, она будет способствовать развитию рамочных отношений между аграриями и крупными покупателями их продукции.

«Агростраховка.рф» ― цифровой инструмент для фермеров, который позволяет оценить стоимость защиты и размер возможных выплат в случае неблагоприятных событий, подать заявку в одну из аккредитованных страховых компаний.

2,9 млрд руб. страховых выплат произведено в 2022 г. 4,6 млрд руб. премий субсидировали органы АПК в 2022 г. В 2023 г. объем поддержки агрострахования составит 5,3 млрд руб.

По данным НСА, этим инструментом пока пользуются только 10% всех хозяйств. Это значит, что потери незастрахованных хозяйств составляют ежегодно 20-25 млрд руб. Задача – увеличить площадь застрахованного урожая до 20% в 2024 г. и 30% в 2025 г. с текущих 10% в 2023 г. Ожидается, что всего по итогам 2023 г. будет застраховано 20% от общей посевной площади в 50 млн га или 10 млн га.

«Прибыль агрария зависит от внешних природных факторов. Министерство сельского хозяйства активно поддерживает фермеров и развивает инструменты защиты от гибели урожая, компенсируя по закону от 50% до 80% стоимости страхования от природных рисков», ― сказал директор ИТ-компании-экспортера холдинга «Доставка морем» Павел Конев.

Заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова анонсировала онлайн-платформу Агростраховка.рф как пример сотрудничества бизнеса и власти, когда бизнес разрабатывает действенные инструменты для государственных органов без использования бюджетных средств. Также Елена рассказала о проработке вопроса связки краткосрочного льготного кредитования и страхования с господдержкой.

Директор ИТ-компании-экспортера холдинга «Доставка морем» Павел Конев рассказал о ключевых целях платформы: «Стабильность бизнеса фермера зависит от трех ключевых внешних факторов: стоимости финансирования посевной, влияния погоды на урожайность и рыночной конъюнктуры цен на выращенный урожай. Наша компания продвигает сервисный подход к бизнесу и разрабатывает комплексный продукт для сельхозпроизводителя, который позволит входить в новый сезон с уверенностью: контрактовать будущий урожай со стратегическим покупателем, получать финансирование посевной по справедливой ставке и защищаться от непредсказуемых природных явлений. Портал «Агростраховка.рф» является важным элементом этого комплексного сервиса, который мы будем активно развивать».

В ближайшем будущем на платформе «Агростраховка.рф» также появится интеграция скоринга и оценки риска с помощью модели «РСХБ-страхование», подписание документов, добавление аквакультур и животноводства, информационная помощь по порядку получения субсидии на второй страховой платеж. На данный момент каждый желающий может просто зайти на платформу и зарегистрироваться, чтобы начать пользоваться текущими опциями сервиса.