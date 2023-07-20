В России разработали сервис, который поможет бизнесу сокращать расходы на логистику до 30%

Группа компаний «Обонато» и разработчик цифровых продуктов Avenue Media запустили логистический проект «Холодный путь». Через платформу компании смогут онлайн бронировать у перевозчиков место для груза и отслеживать его движение. Сервис поможет бизнесу оптимизировать «холодную» логистику между Дальним Востоком и другими регионами России.

Сборные грузы будут по графику доставлять рефрижераторным автомобильным транспортом во все регионы России. Сервис поможет компаниям экономить на заказе паллето-мест и перевозке до 30%. В проект инвестировали около 30 млн руб.

Проект ориентирован на средний, крупный и малый бизнес, которому нужна доставка холодным транспортом. Это продавцы рыбы и морепродуктов, мяса и молочной продукции, мороженого, овощей, ягод и дикоросов, а также продавцы фармацевтики. Они смогут планировать онлайн как крупные отправки грузов на несколько машин, так и совсем не большие — от одного паллето-места в грузовике.

Сервис может решить проблему отсутствия доступных цифровых технологий в сегменте и проблему удорожания сборных грузов, которая наблюдается в последние три года. Так, по оценкам АО ГК «Обонато», перевозка сборного груза стала для предпринимателей на 20-30% дороже, чем та же услуга, рассчитанная на большой объем.

«В узком рынке холодных перевозок пока сложно формировать сборные грузы, — сказал владелец и руководитель АО ГК «Обонато» Евгений Глухоедов. — Чтобы машина отправилась, нужно дождаться полного заполнения грузового отсека. Это приводит к задержке рейсов и росту стоимости доставки. Теперь у небольших компаний появилась возможность покупать продукцию небольшими партиями из первых рук, а не оптом. Они легко смогут пристроить груз от одной паллеты. Средний и крупный бизнес также сможет оптимизировать свои доставки. Сборные грузы будут формироваться быстро и не будут задерживаться из-за свободных паллето-мест. Это «такси» в мире перевозки холодных грузов».

Через платформу Refway.ru предприниматели смогут в режиме онлайн выбрать проверенного перевозчика и подходящий рейс, забронировать в грузовике паллету весом до 1 тонны (евро 1,2х0,8 м, высота до 1,75 м) и оплатить ее. В каждой машине, рассчитанной на 20 тонн и 33 паллеты, будет поддерживаться температура от -18 °C. Отправитель сможет отслеживать свой груз онлайн на протяжении всего маршрута. Также в приложении будет формироваться рейтинг перевозчиков, основанный на оценках грузовладельцев.

Решение станет поддержкой и для перевозчиков, у которых появится возможность точно планировать загрузку своего транспорта.

Это первая в России технология рейсового транзитного «поезда на колесах», объединяющая не только перевозки, но и склады, отмечают в компании.

С помощью сервиса предприниматели смогут арендовать склад для хранения в месте погрузки и выгрузки вместе с оформлением заказа на рейс. Такой холодный склад можно будет внести в базу данных и получать регулярные заказы на хранение, расширяя клиентскую базу.

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АО ГК «Обонато» — инвестиционный холдинг. В его портфель входят: ТД «Обонато» (трейдерская торговля дальневосточной замороженной рыбой, морепродуктами и икрой), «Обонато сервис» (мультитемпературный логистический центр на Дальнем Востоке), розничная сеть магазинов «Икорный» (российские морепродукты), «Обонато ФУДС» (производитель рыбной продукции «Рецепты океана».

Avenue media — агентство интерактивных решений, которое создает цифровые продукты и сервисы.