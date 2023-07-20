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В RuStore появилась тёмная тема

Российский магазин приложений RuStore обновил дизайн. В профиле пользователя появился раздел «Темы», где пользователи могут изменить оформление: теперь им доступны тёмная и розовая темы.

«Пользователи ждали тёмную тему — это один из самых частых запросов, которые мы получали. Многие используют темную тему оформления на своих устройствах для экономии энергии, при плохой освещенности или переключают в зависимости от времени суток. Также мы добавили трендовую розовую тему», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

В разделе «Тема» пользователям доступно четыре опции — светлая, тёмная, розовая и интерфейс «как в системе». При выборе последнего варианта RuStore будет автоматически меняться в соответствии с настройками смартфона.

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