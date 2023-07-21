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Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что новая социальная сеть Threаds не вызвала интереса у российских пользователей мобильного интернета. Пиковый интерес к сервису был зафиксирован 7 июля 2023 г. – на следующий день после его запуска, однако уже 8 июля 2023 г. активная база пользователей приложения начала резко снижаться. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные по использованию Threаds с 6 по 16 июля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

6 июля 2023 г. мобильное приложение Threаds появилось для скачивания в App Store и Google Play. Уже 7 июля 2023 г. количество пользователей социальной сети в России увеличилось в 2,5 раза, а мобильный интернет-трафик вырос в восемь раз. Анализ больших данных показал, что 8 июля 2023 г. интерес к сервису начал стремительно сокращаться. Так, количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в три раза. В дальнейшем база пользователей ежедневно сокращалось в среднем на 28%.

Около 70% пользователей нового приложения составляет женская аудитория. В основном Threаds используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска и Ростова-на-Дону – в этих городах проживает 50% аудитории сервиса.

«По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля 2023 г. показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в том время как в Twitter этот показатель составляет три раза. Волна публикаций в СМИ о запуске нового приложения вызвала интерес у людей, однако Threads не смог удержать пользователей после регистрации в нём», – сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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