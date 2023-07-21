Онлайн-курсы становятся более востребованными каждый месяц на 33%

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» поделились динамикой спроса проекта «Образование» в первом полугодии 2023 г. В среднем ежемесячный прирост новых пользователей составляет 33%.

По данным «Сравни», наиболее активными месяцами по пользовательской активности стали январь (рост на 39% к декабрю), март (рост 22% к февралю) и апрель 2023 г. (10% к марту). Вот как выглядит топ категорий и направлений курсов за первое полугодие:

Программирование – первое место: QA-тестирование (13,2%), Python-разработка (8%), 1С-разработка (7,6%);

Дизайн – второе место: графический дизайн (14,4%), web-дизайн (14,4%), дизайн интерьеров (14,3%);

Красота и здоровье – третье место: массаж (29,3%), маникюр и педикюр (17,4%), косметология (10,3%);

Маркетинг – четвертое место: продажи на маркетплейсах (20,3%), SMM продвижение (12%), копирайтинг (9,2%);

Бизнес и управление – пятое место: бизнес и управление (18%), работа с Excel и Google таблицами (16,3%), project-менеджмент (10,8%).

По данным компании, спрос на детские образовательные курсы вырос более чем в 4,5 раза в первой половине 2023 г. по сравнению с предыдущем полугодием. Самыми популярными курсами для детей стали английский язык, программирование и развитие когнитивных навыков –– скорочтения, ораторского искусства, мышления.

Чаще образовательные онлайн-курсы в первой половине 2023 г. покупают женщины –– на них приходится 53% от всех заявок. Говоря о возрасте, большей популярностью онлайн-обучение пользуется среди людей в возрасте 25-34 года, на втором месте пользователи в возрасте 35-44 года. На третьем месте –– более юные пользователи в возрасте от 18 до 24 лет. Среди регионов курсы активнее других покупают жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области.

Общий портрет пользователя раздела онлайн-образования выглядит так: мужчины и женщины из Москвы, ближайшего Подмосковья или Санкт-Петербурга, в возрасте от 25 до 34 лет, с интересом к финансовой сфере, кино, книгам, музыкой, заинтересованные в смене работы.

Эксперты компании отметили, что средний чек на образовательные онлайн-курсы заметно вырос зимой, в начале 2023 г. –– с декабря по январь на 20%. В январе он составил 58,3 тыс. руб. Затем рос в течение трех месяцев и достиг в марте 64 тыс. руб. При этом во II квартале 2023 г. снизился до 48 тыс. руб., эксперты «Сравни» связывают это с сезонностью и приближением летнего сезона.

*Данные взяты из всех пользовательских запросов на сайте «Сравни», которые относились к разделу «Образование».

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