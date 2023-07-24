МТС обеспечила домашним интернетом самый высокий жилищный комплекс в Благовещенске

МТС оцифровала две новостройки в жилищном комплексе «Чайка», а также пять многоквартирных домов в центре города, где проживает более 650 семей. Все они получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители двух 18-тиэтажных жилых дома ЖК «Чайка» на улице Чайковского могут отмечать новоселье и показывать родственникам и друзьям по видеосвязи планировку новой квартиры. Планируя ремонт, жильцы могут сразу учитывать в проекте размещение различных гаджетов и элементов умного дома, требующих наличия домашней сети. Подключение к интернету МТС дает возможность загружать «тяжелый» контент на нескольких цифровых устройствах одновременно даже в часы пиковых нагрузок, и управлять бытовыми приборами, датчиками протечки, открытия и дыма удаленно при помощи смартфона.

На территории квартала возводят еще три объекта, в том числе и 26-этажный многоквартирный дом – самое высокое жилое здание в Благовещенске. После сдачи домов в эксплуатацию собственники также смогут подключить фиксированную связь МТС и пользоваться умными устройствами и гаджетами.

«Современные жилые комплексы – это высокотехнологичные районы с собственной локальной сетью, видеонаблюдением, видеодомофонами, системой доступа на территорию, удаленной передачей данных с приборов учета. Фиксированная связь позволяет организовать и обеспечить слаженную работу всех элементов и узлов, а жильцы получают комфорт и возможность пользоваться цифровыми элементами инфраструктуры.,Амурчане-новоселы могут еще и экономить до 10 тысяч рублей в год, объединив мобильную связь, домашний интернет и IP-телевидение в семейной подписке Мы МТС +500 IP», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Квартира должна отвечать всем современным требованиям, а наличие фиксированного доступа в интернет – один из важных критериев, на который мы с женой ориентировались при покупке жилья. В нашей семье растет школьник, а ему необходимо пользоваться образовательными онлайн-ресурсами, выполнять практические задания, общаться с друзьями и одноклассниками, к тому же проверить успеваемость можно онлайн при помощи электронного дневника», – сказал собственник квартиры на ул. Чайковского, 100 лит.1 Максим Белошейкин.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям многоквартирных домов по улицам Чехова, 193, Шевченко, 117, Ломоносова, 197, Амурская, 283 и Игнатьевское шоссе 25/12. Уточнить подробности подключения своего дома и оставить заявку жители Благовещенска могут на сайте МТС.