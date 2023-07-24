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МТС ускорила мобильный интернет для норильчан

МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном районе увеличилась в среднем на 30%.

Установка нового оборудования и модернизация сети МТС прошли в районах с высокой концентрацией абонентов и постоянно растущей нагрузкой на сеть. Работы были проведены в Кайеркане, Талнахе, в Норильске в районе городского рынка и завода железобетонных изделий, а также на улицах Нансена, Орджоникидзе, Талнахской, Московской, Ленинградского проспекта, а также в районе улицы Строителей в Дудинке.

Увеличение скорости мобильного интернета позволит абонентам МТС даже в часы пиковых нагрузок просматривать видео онлайн, пользоваться игровыми сервисами и получать быстрый доступ к социально значимым ресурсам с возможностью сохранения комфортной скорости передачи данных.

«Мы постоянно развиваем сеть на территории Красноярского края, в первую очередь обеспечивая связью не только жилые массивы, но и значимые инфраструктурные и промышленные объекты. В Норильске мы улучшили покрытие в том числе на территории крупных промышленных предприятий, что позволит в дальнейшем внедрять производственные технологии на базе высокоскоростного мобильного интернета. У жителей Норильска также повысится уровень «цифрового комфорта», что позволит им с большим удобством пользоваться сервисами экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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