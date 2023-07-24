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Приложение «Букмейта» адаптировали для незрячих пользователей

Приложение «Букмейта», подписного книжного сервиса «Яндекса», стало доступно незрячим людям. Теперь оно в полноценном режиме поддерживает работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы скринридер корректно воспроизводил интерфейс, необходима специальная разметка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В последней версии приложения для Android и iOS размечены и подписаны все значимые элементы: кнопки, разделы и другие объекты, которые влияют на взаимодействие с сервисом. Повторяющиеся элементы сгруппированы — например, если на первых страницах книги ее название и имя автора встречаются несколько раз подряд, скринридер не будет дублировать информацию.

Аудиокниги собраны на «Букмейте» в отдельном разделе. Если у книги нет аудиоверсии, незрячие пользователи могут послушать ее через скринридер.

«На нашем сервисе есть аудиоверсии книг в исполнении известных актеров и первоклассных дикторов. Например, недавно вышедший роман «Последний день лета» Андрея Подшибякина озвучен так, что превращается в полноценный аудиоспектакль, а персонажи буквально оживают», — сказал руководитель «Букмейта» Александр Михайлов.

Всего в каталоге Букмейта собрано более 200 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно не только в приложении «Букмейта», но и на «Яндекс музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт».

«Яндекс» постоянно работает над повышением доступности — для незрячих пользователей адаптированы многие ключевые сервисы и продукты компании, в том числе «Такси», «Поиск», «Лавка», «Браузер», веб-версия «Карт» и «Умная камера». В будущем адаптированных сервисов станет больше.

Команда экспертов, в которой есть незрячие люди, регулярно тестирует разные сервисы «Яндекса», а разработчики по результатам тестов вносят улучшения.

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