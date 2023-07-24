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«Яндекс» запустил новый медийный формат в поиске и добавил возможности для таргетинга 

«Яндекс» запустил мини-баннер — новый медийный формат в поиске. Он находится в правой колонке поисковой выдачи и позволяет показать рекламу 85 миллионам пользователей. Новый формат охватывает запросы в популярных тематиках: например, «Развлечения», «Финансы», «Автомобили», и не конкурирует с перфоманс-рекламой. Несмотря на меньший размер в сравнении с премиум-баннером, мини-баннер показывает высокую эффективность. Первые тесты показали, что он помогает вырастить запоминаемость рекламного сообщения до +29%, а также увеличить количество брендовых запросов среди тех, кто видел рекламу на 42%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Размер нового формата — 640х134. Благодаря заметной позиции и широкому охвату, он позволяет растить узнаваемость бренда, запоминаемость рекламы и число запросов в поиске. У мини-баннера доступный порог входа, а минимальный объем показов при этом достигает 3 млн.

Также теперь рекламодатели, использующие премиум-баннер и новый мини-баннер, смогут настраивать таргетинг в рамках дополнительной группы и показывать объявление нужным сегментам пользователей. Для них можно выбирать интересы, пол, возраст, доход и город. Группа с таргетингами будет показываться в приоритете тем пользователям, которые подходят под заданные настройки, объявления из обязательной группы — широкой аудитории, не попадающей в выбранные таргетинги. Так, для рекламы акции «Back to school» можно запустить две дополнительные группы: с таргетингом на пользователей с интересами «Покупки к школе» и «Детская одежда». Для каждой аудитории показать отдельный креатив с рекламой скидок — на рюкзаки и школьную форму соответственно. При этом в рамках обязательной группы использовать общий имиджевый креатив бренда, который будет представлен широкой аудитории.

«Мы постоянно расширяем пул медийных инструментов, чтобы адаптировать форматы под различные задачи и потребности рынка. Теперь рекламодателям доступно размещение в поиске по более доступной цене, а также возможность показывать медийные объявления, выбирая точечные таргетинги для коммуникации с целевой аудиторией в рамках дополнительной группы. Все это позволяет растить узнаваемость бренда и формировать новый спрос», — отметила руководитель подразделения по развитию медийных проектов в «Яндексе» Анна Сорокина.

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