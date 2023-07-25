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«Мегафон» улучшил связь в «Фуд сити»

«Мегафон» повысил качество связи в российском оптово-розничном продовольственном центре — «Фуд сити». Емкость сети на территории агрокластера выросла на 40%, что позволяет посетителям обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и смотреть потоковое видео в высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным «Мегафона», «Фуд сити» входит в топ-20 локаций Москвы по объему переданных данных за сутки. Чтобы улучшить покрытие и повысить емкость сети, специалисты оператора установили на территории агрокластера две новые базовые станции — возле торговых рядов и внутри гостиничного комплекса «Фуд сити».

За счет запуска новых станций и совместного использования LTE 1800 и LTE 2600 емкость сети агрокластера была увеличена на 40%, а максимальная скорость выросла на треть. В настоящее время как на открытой территории, так и внутри здания «Фуд сити» работникам и посетителям торгового центра доступен бесперебойный мобильный интернет, а также звонки по технологии VoLTE, которая повышает качество голосовой связи. Абонентам не нужно подключать эту опцию дополнительно, нужно только активировать ее в настройках смартфона.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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