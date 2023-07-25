«Мегафон» запустил высокоскоростной интернет на крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока

Сеть «Мегафона» появилась на крупнейшем на Дальнем Востоке аэровокзале – новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составляет более 47 тыс. кв. м. Базовая станция оператора спроектирована с учетом повышенной нагрузки на сеть: предполагаемая пропускная способность терминала составляет около 1,6 тыс. пассажиров в час.

Техническое решение, которое использовали специалисты оператора, позволяет единовременно обеспечить сетью 4G тысячи гостей и сотрудников терминала в главном зале, пунктах регистрации, вылета и прилета, «чистой» зоне, багажном отделении, на торговых площадях, в служебных помещениях. Кроме того, скоростной мобильный интернет доступен и на привокзальной площади аэропорта, где оборудована крытая галерея, защищающая пассажиров от дождя и снега при высадке и посадке в транспорт. Также на территории аэровокзала работают современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звуком и возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Телеком-статистика свидетельствует о том, что в аэропорту Южно-Сахалинска ежегодно увеличивается не только пассажиропоток, но и мобильная активность. В 2022 г. старый терминал обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 г. С начала этого года число абонентов «Мегафона» и объем передачи данных оператора в воздушной гавани выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительную долю интернет-трафика генерируют гости из других регионов. Среди визитеров основную часть, по данным оператора, занимают жители Москвы и Московской области (17%), Хабаровска (9%) и Приморского края (7%).

«Сахалин привлекает туристов не только в зимний период – на острове много мест, которые можно посещать в течение всего года, а уникальная природа прекрасна в каждом сезоне. Кроме того, на остров прилетает много специалистов, работающих вахтовым методом на предприятиях различных отраслей экономики. Первое, что видят гости региона – это аэропорт, поэтому новое здание аэровокзала сделали технологичным и в то же время уютным. Сегодня в число важных составляющих комфорта пассажиров обязательно входят качественный мобильный интернет и голосовая связь. Поэтому мы максимально оперативно развернули в новом терминале покрытие LTE, чтобы уже в день открытия наши абоненты могли с пользой провести время в ожидании рейса», – сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.