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RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки

Официальный магазин приложений открыл консоль для всех иностранных издателей. Теперь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и гео-сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

«RuStore открыт для всех разработчиков, которым интересен выход на российскую аудиторию. Сейчас стор посещают более 10 млн пользователей месяц, и это число постоянно растет. Мы планируем развивать партнерства с иностранными издателями и помогать им расширять свой бизнес в России», — сказал Илья Сверчков, операционный директор RuStore.

Иностранные разработчики могут монетизировать свои продукты и получать прибыль от публикации платных сервисов и игр, а также за счет встроенных покупок. Загрузка приложений бесплатна.

Ранее интерфейс консоли был локализован, а разработчики-нерезиденты получили возможность публиковать бесплатные приложения. Сейчас в магазине доступно более 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 10 млн человек.

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