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4G-интернет стал надежнее для 60% населения Еврейской автономии

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в Биробиджане и четырех районах Еврейской автономной области. К летнему сезону инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру и увеличили емкость сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Запуск двух дополнительных слоев LTE помог улучшить сеть в Облученском, Сидовичском, Ленинском и Октябрьском районах области. Ключевое преимущество используемых диапазонов – возможность организовать более широкое покрытие 4G, в том числе в закрытых помещениях. Также оператор увеличил емкость сети – обновление телеком-инфраструктуры позволит большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Расширение зоны действия 4G особенно важно для сельской местности и в районе транспортных путей, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в Интернет. Через территорию области с запада на восток проходит Транссиб и автомобильная дорога федерального значения ЧитаХабаровск.

Кроме того, телеком-оборудование модернизировали в крупных населенных пунктах области, таких как Биробиджан, Николаевка, Амурзет, а также в поселках Хинганск, Кульдур, Известковый, селах Кукелево, Новое. Здесь увеличилась зона покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения, санатории и производственные площадки.

«Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре, анализируя пользовательскую активность абонентов. Мы наблюдаем рост мобильного трафика не только в населенных пунктах с большим количеством жителей, но и в небольших селах области. К тому же, на территории ЕАО расположены несколько туристических локаций, санатории и трассы, трафик на которых генерируют транзитные пассажиры и туристы. Развитие сети 4G дает возможность жителям и гостям автономии не отказываться от цифровых привычек даже за пределами города и в дороге, а водители большегрузов и транзитные пассажиры могут пользоваться в пути навигаторами, загружать карты или путеводители», — сказал директор «Мегафона» в Еврейской АО и Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

«Экономика области развивается в нескольких направлениях – это и сельское хозяйство, и транспорт, и добыча полезных ископаемых. Здесь идет активное жилищное строительство, как индивидуальное, так и в рамках различных государственных программ. Модернизация телеком‑инфраструктуры и улучшение качества мобильной связи делает эти территории привлекательными для постоянного проживания, помогает бизнесу оперативно решать текущие задачи, привлекать инвесторов, а также развивать туристическую привлекательность региона. Всем нашим жителям важно иметь качественную мобильную связь, чтобы решать различные бытовые вопросы без выезда в город или за пределы области», — отметила заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Галина Соколова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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