«Алиса» стала понимать команды без прямого обращения к ней

«Алиса» научилась понимать быстрые команды. Теперь необязательно называть ее по имени, чтобы о чем-то попросить. Например, можно просто сказать «Выключи свет» или «Тише» — и «Алиса» поймет, что вы говорите с ней. Включить быстрые команды можно в настройках приложения «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Мы всегда хотели, чтобы в общении «Алиса» была похожа на человека. Поэтому мы научили ее говорить шепотом, передавать эмоции с помощью интонаций, узнавать по голосу членов семьи. Быстрые команды — еще один шаг в эту сторону. Мы сами прекрасно понимаем, когда к нам обращаются. Теперь и «Алиса» так тоже умеет».

«Алиса» знает больше 20 быстрых команд: например, играй, стоп, хватит, выше, ниже, домой. С их помощью можно включать и выключать свет, управлять просмотром фильмов, слушать музыку и регулировать громкость. Они не прерывают речь «Алисы», как другие команды. Например, если «Алиса» слишком громко отвечает на вопрос, можно просто сказать «Тише!». Это не помешает ей договорить до конца, а значит, не придется ее переспрашивать. Пользователи могут сами выбрать, какие быстрые команды использовать:

Внедрение быстрых команд — технически сложная задача. Во-первых, нужно было научить «Алису» воспринимать быстрые команды как активационные слова. Для этого использовали тот же алгоритм, что при обучении словам «Алиса» и «Яндекс». Во-вторых, важно было свести к минимуму ложные срабатывания. Для этого изменили чувствительность «Алисы» и научили ее не реагировать на бессмысленные команды (как команда «пауза», когда ничего не играет).

Новая возможность доступна во всех «Станциях», от «Макса» до «Лайт»а. Если соединить колонку с телевизором, можно будет управлять и просмотром видео. Чтобы включить или выключить быстрые команды, нужно открыть приложение «Дом с Алисой» (настройки голосового помощника, раздел «Настройки быстрых команд»).