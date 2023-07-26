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МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре

МТС и онлайн-кинотеатр «Иви» внедрили решение «Мобильный ID» для авторизации и регистрации пользователей в приложение онлайн-кинотеатра.

МТС совместно с «Иви» обеспечила внедрение технологии «Мобильный ID» в приложение онлайн-кинотеатра «Иви» в части авторизации и регистрации в сервисе посредством push-уведомлений. Теперь пользователи могут за несколько секунд войти в личный кабинет без необходимости запоминать логин и пароль и вводить код из SMS, достаточно подтвердить вход в интерактивном сообщении на экране смартфона. Благодаря «Мобильному ID» компания «Иви» оптимизировала расходы на авторизационные действия пользователей.

«Это первое решение на рынке онлайн-кинотеатров, масштабированное на такой большой объем одновременных пользователей, месячная аудитория сервиса «Иви» в 2022 г. достигала 60 млн человек. С помощью решения «Мобильный ID» компания смогла значительно упростить клиентский путь, сохранив при этом высокий уровень конверсии входа и регистрации в личные кабинеты пользователей», — сказал руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС Сергей Яковлев.

«Иви» любит, когда пользователям удобно, поэтому мы решили сделать процесс регистрации и авторизации на сервисе совсем легким и незаметным и отказаться от предыдущей технологии. Решение «Мобильный ID» от МТС оказалось лучшим, и мы благодарны коллегам за гибкость и компетентную поддержку во время интеграции: теперь на всех устройствах вход на «Иви» по номеру телефона реализован через «Мобильный ID», — отметила коммерческий директор B2C онлайн-кинотеатра «Иви» Полина Бабкина.

В настоящее время сервис внедрен и функционирует на пяти платформах: в мобильных приложениях (Android/iOS), приложениях SmartTV и AndroidTV и в веб-версии «Иви».

«Mобильный ID» — это инструмент, который помогает организовать для клиентов B2B аналог SSO (single sign-on — технология единого входа для нескольких ресурсов и приложений на базе одного общего аутентификатора) по номеру телефона, облегчить клиентский путь при регистрации и авторизации пользователей, получить персональные данные физического лица с его согласия в один клик, используя технологии, доступные только операторам связи. В России технология «Мобильный ID» развивается в содружестве с крупнейшими телекоммуникационными компаниями. Сервис работает по спецификациям Mobile Connect — мирового стандарта, разработанного Ассоциацией GSM (GSMA).

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